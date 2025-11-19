Kayserili kadından bir ilk! Eşi başta kıskandı ama sonra destekledi

Kayseri'de yaşayan Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile 16 yıl apartman görevlisi olarak çalıştı. Eşinin emekliliğinin ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi. Ünlü, 10 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı. İş yerinde kültür ve sanat buluşmaları da gerçekleştiren Ünlü, 720 üyesi bulunan Kayseri Kahveciler Odası'nın 15 Şubat'ta yapacağı başkanlık seçimi öncesi aday oldu.

Oda seçimleri tarihinin ilk kadın başkan adayı olan Ünlü, "10 sene önce eşimle birlikte çay evimizi açtık. Kayseri'de ilk çay ocağı işletmecisi kadın benim. Burayı açma sebebimiz; eşimin de benim de belirli bir mesleğimizin olmamasıydı. 16 sene bina görevlisi olarak çalıştık. Oradan ayrıldıktan sonra burası bize mecburi bir meslek gibi oldu. Eşim bana yapıp yapamayacağımı sorduğunda, 'Tabii ki yaparım, senin yanındayım' ve burayı açtık" diye konuştu.

'ZORU BAŞARDIM'

Ünlü, "Kayseri gibi bir yer olduğum için korkularım, endişelerim, acabalarım oldu. 'Kabullendirebilir miyim, kabullendiremez miyim' diye düşündüm. Hatta kendi yakınlarım aklıma geldi, 'ne diyecekler' diye düşündüm. Çünkü burasının erkek ağırlıklı bir yer olacağını biliyordum. Nihayetinde burayı açtık. Burada bütün kadınlarımızı temsil etmeye çalıştım. Bizim kültürümüzde, Kayseri gibi bir yerde özellikle çay ocağında kadının olması biraz zordu. Ben bu zoru başardım" dedi.

'BURASI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZÜN BAŞLANGIÇ YERİ'

Leyla Ünlü, "Madem, 'ben Kayseri'de bir ilkim' dedim. 'Neden Kahveciler Odası başkanlığına adaylığımı koymayayım' diye düşündüm. Nihayetinde Kahveciler Odası başkan adayı oldum. Yaptığımız iş çok zordu. Ben o zoru başardım. Yine de hala zor yönleri var. Çünkü mesleğimiz sıradan gibi gösteriliyor. Çaycılık, çay ocağı veya kahvehane değil. Burası bizim kültürümüzün başlangıç yeri. Yaşlılarımızın, gençlerimizin, orta yaşlılarımızın burada buluşup, konuştukları, dertlerini döktükleri, sazlarıyla, sözleriyle, şiirleriyle anlattıkları yer. Ola ki ben seçilirsem elimi taşın altına koyuyorum. Beni izleyenler, dinleyenler veya çaycılarımızdan, kahvehanecilerimizden bunu düşünerek bana oy vermelerini istiyorum" diye konuştu.

'GURUR DUYDUKLARINI SÖYLÜYORLAR'

Ünlü, "Bu işin ciddiyetini Kayseri'ye değil, Türkiye’ye duyurmayı düşünüyorum. Kahveciler Odası başkanlığı adaylığım, duyan herkese sürpriz oldu ama sürprizin üzerinde şu var; 'sen bunu yaparsın' diyorlar. Özellikle kadınlarımız, çevremiz benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. İnşallah seçimlerde de bunları duymayı, görmeyi istiyorum.

Madem zoru başardık, bir kadın çaycı oldu, kadın Kahveciler Odası başkanı olsun istiyorum. Bununla da ben başlangıcı yapayım diyorum. Kayseri, ilkler ve medeniyetler şehri. Ben de bu ilklerin arasında yer alıp, ilk kadın Kahveciler Odası başkanı olmayı istiyorum. Şimdiye kadar çaycıydım. Bundan sonra da isteğim başkan olmak" dedi.

'EŞİMİ KISKANDIĞIM DÖNEMLER OLDU'

Leyla Ünlü'nün eşi Durmuş Ünlü ise "Her zaman eşimin arkasında oldum. Beraber işletmemizde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir işletmemiz var. Küçük ama sıcak bir ortamı var. Böyle geçinip gidiyoruz. Müşteriler erkek ağırlıklı olduğu için önce biraz zorlandık ama sonra alıştık. Çok güzel bir ortamımız oldu. Şairlerimiz, ozanlarımız, sanatçılarımız hepsi buraya geliyor. Eşimi kıskandığım dönemler oldu. Eşim başkan adayı olduğunda memnun oldum. Çünkü ilk kadın aday olacak. Kayseri gibi bir yerde Kahveciler Odası başkanlığına ilk kadın aday olduğu için çok memnun oldum. İnşallah hakkımızda hayırlısı ise o olsun" diye konuştu.Kaynak: DHA