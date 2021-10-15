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  4. Kaz Dağları kestanesi gelir kapısı oldu! Kilosunu 10 liradan satıyorlar

Kaz Dağları kestanesi gelir kapısı oldu! Kilosunu 10 liradan satıyorlar

15.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Çan ilçesinin kuzey yamaçlarında bulunan Kaz Dağları’nda yetişen kestaneler, yöre halkına ek gelir kaynağı oldu. Köylüler topladıkları kestanelerin kilosunu 10 liradan satıyor.

Kaz Dağları kestanesi gelir kapısı oldu! Kilosunu 10 liradan satıyorlar

Çanakkale'nin Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler Söğütalan, Kızılelma ve Zeybekçayır gibi köylerde yaşayan köylülere ek gelir kapısı oluyor.

25 KİLOGRAM TOPLANIYOR

Her sene ekim ayının ilk haftasında olgunlaşan kestaneler ağaçlardan dökülüyor. Ağaçtan dökülen kestaneleri toplayabilmek için sabah erken saatlerde kalktıklarını belirten Söğütalan köyünde yaşayan Sabri Esen (54), “Kazdağları’ndan toplamış olduğumuz kestaneyi toptan 10 lira fiyattan satıyoruz. Ailemize bir gelir bütçesi olmak üzere uğraşıyoruz. Eşimle birlikte günde 20-25 kilogram kestane topluyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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