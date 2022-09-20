Kaza geçiren Ceren’e ilk müdahaleyi o yaptı! 'O 5 yaşındaysa ben de 5 yaşında oldum'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün Tuzla E-5 ‘de yaşanan trafik kazasına müdahale eden çalışma arkadaşımıza duyarlılığı için teşekkür ederim. Kurum içi eğitimlerde çok önem verdiğimiz bir konudur ilk yardım eğitimi. Titizlikle bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Kazazede kardeşimize geçmiş olsun” dedi.

“CEREN’İ HAREKET ETTİRMEDEN YARALARINA BAKMAK İSTEDİK”

Şifa Mahallesi’nde sorumluluğumuzda bulunan bir parkın işlerini yapmak için gitmiştik diyen Tuzla Belediyesi personeli Ahmet Yalçınkaya, “Geri dönüşte D-100 Karayolu’nda hemen önümüzde bir kaza meydana geldi. Şiddetli bir kazaydı. Biz de hemen olaya müdahale etmek için olay yerinin güvenliğini aldık. Dubaları yola dizdik. Kaza yapan araçta 3 çocuk olmak üzere 5 kişi vardı. Çocuklardan bir tanesi yeni doğmuştu. Hastaneye kontrole gidiyorlarmış. Bir tanesi 2-3 yaşlarında erkek çocuğuydu. Diğer ise 5 yaşındaki Ceren’di. İlk olarak yeni doğmuş bebeği kontrol ettim. Bir şeyi yoktu. O bebek darbe alan tarafta değildi. 3 yaşındaki çocuk anneannesinin kucağındaydı. O da iyiydi. Fakat Ceren arka tarafta aracın vurduğu yerde oturuyormuş. Cam parçaları ve aracın bazı parçaları suratına gelmişti. Yanağında, boynunda ve kafasında kanamalar vardı. İlk önce onları sakinleştirerek, Ceren’i hareket ettirmeden yaralarına bakmak istedik” diye konuştu.

“APARTMANDAN BİR KOMŞUSU GELMİŞ GİBİ OYUNLAR OYNADIK”

Baktığında kafasında ve yanağında cam parçaları olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Onları güvenli bir bölgeye aldık. Yanımdaki arkadaşım kendi aracımızdan sağlık çantasını getirdi. Diğer bir vatandaşa 122 ekiplerini aramalarını rica ettik. Sağlık çantası ile pansumanını ve tamponunu yaptık. Cam parçalarını kanama riskine karşı almadım. Elimi hiç bırakmadım. Kanamasını yavaşlattım ve durdu. Ceren şoktaydı. Onunla oyunlar oynadık. Hangi çizgi filmi sevdiğini sordum. Sohbet ettik. O 5 yaşındaysa ben de 5 yaşında oldum. Sanki o an ona yardım eden birisi değil de apartmandan bir komşusu gelmiş gibi oyunlar oynadık. Ceren beni hiç bırakmadı. Ambulansa bile gitmedi. Benim götürmemi istedi. Hatta beni de hastaneye çağırdı kucağımdan hiç inmedi. Artık ablan bakacak sana diyerek ikna ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

“KENDİ ÇOCUĞUM AKLIMA GELDİ”

Ahmet Yalçınkaya, "Benim de 5 buçuk yaşında çocuğum var. Böyle anlarda insanın gözünün önüne kendi çocuğu geliyor. Bu yaşananlar ve anlatılanlar hepimizin yapması gereken şeyler. Tuzla Belediyemizin personeline ilk yardım eğitimleri alması ve ilk yardım sertifikaları alması konusunda öncülük eden Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

(DHA)

