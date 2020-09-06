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Kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için Vali Sonel devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Ordu'da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek bazı adaylar, Karadeniz Sahil Yolu’nda Ordu Nefise Akçelik Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle sınava geç kaldı. Vali Tuncay Sonel’in devreye girerek, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı ile görüşmesinin ardından adaylar sınava girebildi.

Kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için Vali Sonel devreye girdi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda Ordu Nefise Akçelik Tüneli içerisinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın olduğu yere çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edilerek, yolun kısa sürede açılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun araç konvoyunun oluşması sonucu trafikte aksama meydana geldi. Bazı adaylar Altınordu ilçe merkezinde yapılan KPSS sınavına yetişebilmek için zamanla yarıştı.

VALİ SONEL DEVREYE GİRDİ, ADAYLAR SINAVA ALINDI

Kazayı duyan Vali Tuncay Sonel, sınavın olduğu okullar bölgesine giderek, bizzat araç sürücülerine yardımcı oldu. YÖK Başkanlığı ile de görüşen Vali Sonel, sınava geç kalan adayların sınava girmesini sağladı. Saat 10.15’te başlayan sınava geç kalan adaylar, gecikmeli de olsa sınava girebildi. Vali Tuncay Sonel, kaza nedeniyle sınava geç kalan adaylarla ilgili gerekli görüşmenin yapılarak, sınava girmelerinin sağlandığını, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Sınava geç kalan adaylar ve aileler, Vali Tuncay Sonel’e girişimleri ve gösterdiği çabasından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

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