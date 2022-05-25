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  4. Kaza sonrası deliye dönen alkollü kadın ortalığı birbirine kattı! Kaçan sürücünün aracına taşla saldırdı

Kaza sonrası deliye dönen alkollü kadın ortalığı birbirine kattı! Kaçan sürücünün aracına taşla saldırdı

25.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü bir kadın, maddi hasarlı kaza sonrasında ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın aracına taşla saldıran öfkeli sürücü, dakikalarca küfürler savurup bağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.

DEFALARCA TAŞI FIRLATTI

Hürriyet Bulvarı’nda gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın kaçmak istemesine sinirlenen kadın, aracın önünü keserek taşla saldırdı. Defalarca yerden aldığı taşı araca fırlatan kadın, kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Neye uğradığını şaşıran sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
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