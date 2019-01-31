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Kaza sonrası mahallenin internet erişimi kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir telekomünikasyon şirketinin, santral kutusuna çarpması sonucu mahallenin internet erişimi kesildi.

Kaza sonrası mahallenin internet erişimi kesildi

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir telekomünikasyon şirketinin, santral kutusuna çarpması sonucu mahallenin internet erişimi kesildi.
Kaza, gece saatlerinde Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Esat Efendi Caddesi'nden gelen M.A. yönetimindeki 46 AF 924 otomobil ile Çaldıran Caddesi'nden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 AK 094 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 46 AF 924 otomobil, önce park halindeki başka otomobile, ardından da bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Diğer araç ise bir telekomünikasyon şirketinin, internet dağıtımını sağlayan santral kutusuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler yara almazken, mahallenin internet erişimi kesildi.

FOTOĞRAFLI

Kaza sonrası mahallenin internet erişimi kesildiKaza sonrası mahallenin internet erişimi kesildiKaza sonrası mahallenin internet erişimi kesildi

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