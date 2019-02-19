HABER

Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bursa'daki İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı olayda emniyet ekiplerine ait araçta da maddi hasar meydana geldi.

Trafik kazasına müdahale için gittikleri bölgede kavgayla karşılaşan güvenlik güçleri, olayı kontrol altına almaya çalıştı. Bu esnada yaşanan arbede arasında kalan ekipler, olayın büyümesi sonucu kavga eden şahısları gözaltına aldı.

Kaza sonrası kavga çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale için trafik ekipleri olay yerine geldi.
Bu sırada kaza yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce çok sayıda polis sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden şahısları gözaltına aldı.
Olay sonrasında trafik ekibinin aracında maddi hasar meydana gelirken, arbede sırasında bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası toplanan meraklı kalabalığı, emniyet ekipleri dağıttı. Soruşturma sürdürülüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza kavga

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Adana'daki öğretmen erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Okulda iğrenç olay!

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Hacamat artık doktorlar tarafından da uygulanıyor

Binlerce yıl öncesinden geliyor! Artık doktorlar da uyguluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.