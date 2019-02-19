Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Trafik kazasına müdahale için gittikleri bölgede kavgayla karşılaşan güvenlik güçleri, olayı kontrol altına almaya çalıştı. Bu esnada yaşanan arbede arasında kalan ekipler, olayın büyümesi sonucu kavga eden şahısları gözaltına aldı.
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