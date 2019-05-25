Kaza sonrası ortaya çıkan tecavüz dehşetine 42'şer yıl hapis

Hayati ARIGAN -İSTANBUL(DHA) SANCAKTEPE'de, Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M.'ye, kiralık araca bindirerek, götürdüğü ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.B. (45) ile kendisine yardım eden kardeşi H.B. (40), 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de 14 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; 7 yaşındaki erkek kardeşi ile Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu S.E.M., 2000 yılında işlediği cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezası alan ve olaydan bir süre önce cezaevinden çıkan M.B. ve kardeşi H. B. tarafından bir otomobile bindirilerek, kaçırıldı.

Su satışı yaparak geçimini sağlayan M.B., Şile yolu üzerindeki ormanlık alana götürdüğü küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Kardeşi H. B. ise otomobilin yanında bekledi. İki kardeş, daha sonra çocuğu kaçırdıkları noktaya geri götürüp, bırakmak istedi

KAZA YAPINCA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Ancak dönüş yolunda otomobilleriyle bir kamyona arkadan çarptılar. Küçük kızın, kaza sonrası yardımlarına koşanlara kaçırıldığını söylemesi üzerine M. B. ve kardeşi H. B. kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalanan M. B. feci şekilde dövülerek linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan M. B., gözaltına alındı. Kaçan H.B. ise bir gün sonra evine girmeye çalışırken, gözaltına alındı. M. B., savcılıktaki ifadesinde, cinsel isteklerine hâkim olamadığını, cinsel birliktelik yaşamak istediğini, yaşı büyük bir kadını kaçırması ve ilişkiye girmesinin zor olması nedeni ile yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdiğini söyledi. İki kardeş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.