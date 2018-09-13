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Kaza yapan araç havada böyle süzüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Virjinya eyaletinde bulunan Norfolk kentinde tüyleri diken diken eden bir araba kazası kameralara yansıdı.

Çok hızlı giden gri bir minibüs kontrolünü kaybederek refüje çarpıyor.

Yüksek hızı nedeniyle koca minibüs aniden havalanıyor.

Olayın yılın ilk günlerinde meydana geldiği ancak görüntülerin yeni servis edildiği belirtildi.

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