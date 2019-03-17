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Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 01:54 | Son Güncelleme

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı.

Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü
aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JAN 38 plakalı otomobil Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 44 DD 776 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, 44 DD 776 plakalı otomobil sürücüsü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.M. yaralandı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alınırken,kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

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