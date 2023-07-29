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  4. Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada

Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada

29.07.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yan yattı. Sürücünün yakını olduğu iddia edilen bir kişi, İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) çalışan kadın basın mensubunu tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, Başakşehir İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.

BASIN MENSUBUNU TEHDİT ETTİ

Bu sırada sürücünün yakını olduğu iddia edilen bir kişi olay yerine gelerek aracı inceledi. Gergin olduğu gözlenen şahıs, orada görevini yapan İHA'da çalışan kadın basın mensubunu "kameranı kırarım" diyerek tehdit etti. Basın mensupları şahsa görevini yerine getirdiklerini söyledi. Ancak pet şişeye tekme atan şahıs, daha sonra basın mensubunun elindeki kamerayı almak istedi. Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek şahsı sakinleştirdi. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

(İHA)

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