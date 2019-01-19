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Kaza yapan kamyondaki buğday yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da park halindeki demir yüklü kamyona çarpan kamyonun taşıdığı buğday, yola saçıldı.

Kaza yapan kamyondaki buğday yola saçıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da park halindeki demir yüklü kamyona çarpan kamyonun taşıdığı buğday, yola saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ- Muratlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 59 DJ 962 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 20 GL 468 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarptı. E.Y.’nin şans eseri yara almadığı kazada, kamyonun kasasındaki buğdaylar yola saçıldı.
Yolda temizlik çalışması yapılırken, bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan kamyondaki buğday yola saçıldıKaza yapan kamyondaki buğday yola saçıldıKaza yapan kamyondaki buğday yola saçıldı

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