Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücü polisi alarma geçirdi

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra çalışır vaziyette durduğunu fark eden bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürücünün otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil içinde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiğini belirledi. Baygın haldeki sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, otomobil içinde yaptığı incelemede bir kısmı kullanılmış uyuşturucu madde de buldu. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

