HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu

Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde maddi hasarlı kazaya karışan iki aracın sürücüsünün akan trafikte ‘bir şey var mı’ diye bakmak için durunca arkalarından gelen araçların da kaza yapmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde Nizip istikametinde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ö.T.

Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu

Gaziantep’te İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde maddi hasarlı kazaya karışan iki aracın sürücüsünün akan trafikte ‘bir şey var mı’ diye bakmak için durunca arkalarından gelen araçların da kaza yapmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde Nizip istikametinde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ö.T. idaresindeki Ford marka otomobile, M.K idaresinde 26 ES 932 plakalı aynı marka araç arkadan çarptı. Kaza sonrası akan trafikte her iki aracın sürücüsü de ‘Bir şey var mı’ diye durunca arkadan gelen Peugeot marka kamyonet Renault marka kamyonete o da Fiat marka otomobile çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada yaralanma meydana gelmezken sürücüler ise ‘cana geleceğine mala gelsin’ diyerek kendilerini teselli ettiler.
Kazanın ardından yolda güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha fazla araç kazaya karışmasını önledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolda duran trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
AK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandıAK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
KPSS ön lisans sınavı ne zaman?KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.