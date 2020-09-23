Kaza yapıp üzerine gelen araçları son anda gördü, kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerin burnu bile kanamazken, sürüklenen otomobillerin arasında kalan bisiklet sürücüsü kadın yaralandı. Araçların kaza yaptığını görüp duran kadın sürücü, her iki aracın da üzerine geldiğini görünce bisikletten inip kaçmak istedi ancak başaramadı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 19 Eylül Cumartesi günü gece saatlerinde Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Uruk’un kullandığı 07 AHT 553 plakalı otomobil, seyir halindeki İbrahim Karamancı’nın kullandığı 07 L 6990 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlar çarpışmanın şiddetiyle sürüklendikleri sırada bisikletle yolda seyir halinde olan Ceyda Kendirli üzerine gelen araçları fark etti. Önce duran ardından da bisikletinden inip kaçmaya çalışan Kendirli, buna fırsat bulamadı. Araçların çarptığı Kendirli yere düşüp yaralanırken, kazaya karışan araç sürücülerinin burnu bile kanamadı. Yaralanan Ceyda Kendirli, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.