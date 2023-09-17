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Kaza yaptı zannedildi, gerçek bambaşka çıktı! Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde...

17.09.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 10 Eylül 2023 günü yaşanan olayda iddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybederek devrilen 25 yaşındaki Murat Sever'in kaza yaptığı düşünüldü. Ancak gerçek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Murat Sever, 7 günlük yaşam savaşını ise kaybetti. Olayın zanlı ya da zanlılarını yakalamak için de çalışma başlatıldı. İşte çarpıcı olayın detayları!

Kaza yaptı zannedildi, gerçek bambaşka çıktı! Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde...

Olay, 10 Eylül 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle mesai bitimi çalıştığı fabrikadan evine giden Murat Sever (25), bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza yaptığını düşündükleri Sever için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KAZA YAPTI ZANNEDİLDİ ANCAK...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Murat Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Sever, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede 7 gün boyunca yaşam savaşı veren Murat Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sever'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.

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Olayın zanlı ya da zanlılarını yakalamak için başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

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Gaziantep kaza yorgun mermi

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