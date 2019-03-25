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Kazada annesini kaybeden çocuk da yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'da annesi Fatma Kaya’nın (36) öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Özcan Kaya (13) da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Kaza, önceki gün Havza ilçesinde meydana geldi.

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da annesi Fatma Kaya’nın (36) öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Özcan Kaya (13) da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gün Havza ilçesinde meydana geldi. Salim Demir idaresindeki 55 AZT 49 plakalı minibüs ile Kurtça Kaya yönetimindeki 60 AV 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kaya, ile minibüste bulunan eşi Fatma Kaya (36), çocukları Özcan Kaya (13), Nisanur Kaya (9) ve Batuhan Kaya (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma Kaya hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Özcan Kaya da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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