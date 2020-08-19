Kazada hayatını kaybetmişti! Utku'nun, organları 3 kişiye umut oldu

Ayvalık'a bağlı turistik Altınova Mahallesi sahil mevkiindeki SSK Sitesi önünde kurulan pazar girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Boz’un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlandı.

ORGAN BEKLEYEN ÜÇ KİŞİYE UMUT IŞIĞI OLDU

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kazanın ardından tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Utku Boz'un ailesi tarafından bağışlanan iki böbrek ve karaciğerinin, Bursa'da organ bekleyen üç kişiye umut ışığı olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, "Vefatı ile diğer hastalara umut olan merhuma yüce Allah'tan rahmet, organ bağışına evet diyerek cana can katan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" dedi.

Utku Boz'un cenazesi yarın öğleyin Altınova Orta Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ayvalık Mezarlığı'na defnedilecek. (DHA)

