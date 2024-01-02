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  4. Kazada ölen arkadaşı için yürek yakan sözler: Kime ne diyeyim?

Kazada ölen arkadaşı için yürek yakan sözler: Kime ne diyeyim?

02.01.2024 23:58 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın içinde olduğu otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan bir kişi, ölen arkadaşı için kendini tokatlayıp, yürek yakan sözler söyledi.

Kazada ölen arkadaşı için yürek yakan sözler: Kime ne diyeyim?

Aksaray'da iş kazasına giden 4 arkadaşın otomobili şarampole uçtu. Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray - Konya karayolu 50 kilometresi Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Mehmet Ö. (41) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

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Otomobilin ters durup hurdaya döndüğü kazada Sedat Şahin (43) feci şekilde can verirken, sürücü ve diğer yolcular Kürşat G. (45) ile Fatih C. (43) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

"KİME NE DİYEYİM SEDAT" DİYEREK AĞLADI!

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Öte yandan, kazada hafif yaralanan Fatih C.'nin, ölen arkadaşı için elleriyle dizlerine ve kafasına vurup, “Kime ne diyeyim Sedat” diye ağladığı görüldü. 4 arkadaşın Erzincan’dan Antalya’ya iş gezisi için gittiği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza ölüm
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