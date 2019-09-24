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Kazada ölen baba ve 3 oğlu son yolculuklarına uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

SİVAS Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yoldan dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Hakan Umuç (35) ile çocukları Yavuz Selim (9), Yusuf Kenan (7) ve Yunus Emre (6 aylık) Kars Sarıkamış'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.  Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi.

SARIKAMIŞ, (DHA)- SİVAS Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yoldan dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Hakan Umuç (35) ile çocukları Yavuz Selim (9), Yusuf Kenan (7) ve Yunus Emre (6 aylık) Kars Sarıkamış'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Baba Hakan Umuç ile oğulları Yunus Emre, Yavuz Selim ve Yusuf Kenan Umuç'un cansız bedenleri ise otopsi için morga kondu. Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerin tamamlanmasının ardından baba ve 3 çocuğunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

6 AYLIK YUNUS EMRE, BABASIYLA AYNI TABUTA KONULDU

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde çalışan baba Hakan Umuç ile çocukları için Kars'ın Sarıkamış İlçesi Merkez Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. 6 aylık Yunus Emre babası Hakan Umuç'la aynı tabuta konuldu. Umuç ailesi ve yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da katıldığı cenazede Yavuz Selim ve Yusuf Kenan'ın Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaşları da yer aldı. Ellerinde ölen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve 3 oğlu Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu arada kazada yaralanan anne Aysun Umuç ile diğer yaralıların Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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