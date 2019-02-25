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Kazada ölen çift toprağa verildi, Miraç bebek anneannesine verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

DÜZCE'de dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 aylık hamile Didem Bozkurt ile eşi Orhan Bozkurt, toprağa verildi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- DÜZCE'de dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 aylık hamile Didem Bozkurt ile eşi Orhan Bozkurt, toprağa verildi. Cenazede Didem Bozkurt'un babası Osman Özer güçlükle ayakta dururken, kazadan yaralı kurtulan 1,5 yaşındaki Miraç ise anneannesine verildi. İzmit Körfez Sanayi Sitesi'nde kaportacı dükkanı bulunan Orhan Bozkurt ile eşi ev kadını Didem Bozkur, bebekleri Miraç ile birlikte, Bolu'da yaşayan bir yakınlarının yanına tatile gitmek için dün öğle saatlerinde yola çıktı. Orhan Bozkurt yönetimindeki 41 BB 948 plakalı otomobil, TEM otoyolu Düzce Gümüşova Rampaları mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 20 metre taklalar atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü Orhan Bozkurt ve 4 aylık hamile eşi Didem Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin bebekleri Miraç ise yaralı kurtuldu. AYAĞI KIRILDI Miraç Bozkurt, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Miraç bebek, tedavisinin ardından anneannesi Hatice Özer'e teslim edildi. Didem ve Orhan Bozkurt çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak İzmit'e getirildi. İzmit Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında Didem Bozkurt'un babası Osman Özer güçlükle ayakta durabildi. Çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Kartepe Rahmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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