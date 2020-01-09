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  4. Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Eskişehir'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Parmaksız'ın naaşı, Bozüyük'e getirildi.

Kumral Abdal Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, avukatın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, avukatlar ve adliye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Feyzioğlu ve Bakkalcıoğlu, baba Salim Parmaksız'a başsağlığı dileklerini iletti.

asa

Cemre Parmaksız'ın cenazesi, daha sonra Bozüyük Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Enes Duman (23) idaresindeki otomobil, dün Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpışmıştı.

Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
avukat Bozüyük Cenaze Töreni

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