HABER

Kazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip, yolun karşısına geçmek isterken, önce minibüsün ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'in Buca ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.  Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla yolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip, yolun karşısına geçmek isterken, önce minibüsün ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'in Buca ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla yolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki 35 P 0171 plakalı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa, karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen E.H.'nin kullandığı 48 NV 425 plakalı minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup, yola düşen Ketboğa'nın üzerinden yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki 09 LC 488 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde okuduğu belirtilen Dilay Ketboğa için İzmir'in Buca ilçesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Kırıklar Mahallesi Camii'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazına, anne Dilek Ketboğa ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Annesi ve teyzeleri, Dilay için tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Geçen yıl babasını kaybettiği öğrenilen Dilay Ketboğa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandıKazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandıKazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandıKazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandı

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Hayat mücadelesi veren Afgan ailelerin tek isteği çalışma izniHayat mücadelesi veren Afgan ailelerin tek isteği çalışma izni
HAK-İŞ ile Öz Büro-İş sendikaları arasında 3’üncü dönem toplu iş sözleşmeleri imzalandıHAK-İŞ ile Öz Büro-İş sendikaları arasında 3’üncü dönem toplu iş sözleşmeleri imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.