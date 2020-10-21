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Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi’nde dün gece yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeynep Karadağ’ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.
Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi’nde dün gece yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeynep Karadağ’ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Karadağ’ın cenazesi defin için ailesi tarafından Oğuzeli ilçesine götürüldü. Karadağ’a çarpan otomobilin sürücüsünün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

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