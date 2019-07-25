HABER

Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Uysal da hastanede hayatını kaybetti.Kaza ilçenin Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler mevkiinde önceki gün saat 22.15’te meydana geldi.

Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Uysal da hastanede hayatını kaybetti.
Kaza ilçenin Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler mevkiinde önceki gün saat 22.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altun K. idaresindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve 10 yaşındaki Efe Uysal’a çarptı. Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybederken, Efe Uysal ise ağır yaralanmıştı. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılıp ardından da Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edilen Efe Uysal yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Efe Uysal’ın İstanbul’dan Ordu’nun Ünye ilçesine tatile geldiği ve kazada hayatını kaybeden diğer 2 kişinin de babaannesi ile yengesi olduğu öğrenildi.

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
İzmir’de torun dehşetiİzmir’de torun dehşeti
Akaryakıt istasyonunda akıma kapılan çocuğa gözyaşıAkaryakıt istasyonunda akıma kapılan çocuğa gözyaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.