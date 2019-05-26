HABER

Kazada yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan itfaiye eri Ömer Balaban (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan itfaiye eri Ömer Balaban (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Perşembe günü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikada çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban yönetimindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkıp, önce kaldırıma, ardından duvara çarptı. Kazada, Ömer Balaban ile yanındaki itfaiye amiri Ömer Yaşar yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Balaban, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren 4 çocuk babası Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan itfaiye eri hayatını kaybettiKazada yaralanan itfaiye eri hayatını kaybettiKazada yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'
Van'da 'kumar ve tombala' uygulamasıVan'da 'kumar ve tombala' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Cinsel istismar sanığının cep telefonu ve bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

Merakla bekleniyordu! İşte o tarih...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.