Kazada yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan itfaiye eri Ömer Balaban (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Perşembe günü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikada çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban yönetimindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkıp, önce kaldırıma, ardından duvara çarptı. Kazada, Ömer Balaban ile yanındaki itfaiye amiri Ömer Yaşar yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Balaban, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 4 çocuk babası Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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