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Kazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadı

Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir vatandaş yaralının yağmurda ıslanmaması için şemsiyesini açarken kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının annesi ise oğlunun başında gözyaşı döktü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kaza, Kozyatağı Bayar Caddesi'nde saat 20:30 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinin paket servisinde çalışan motosiklet sürücüsü Çağatay Çakır, cadde üzerinde seyir halinde iken iddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Çağatay Çakır yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

ANNESİ BAŞINDA BEKLEDİ
Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının yağmurda ıslanmaması için bir vatandaş ise şemsiyesini açarak başında bekledi. Öte yandan kazayı öğrenen Çağatay Çakır'ın annesi olay yerine geldi. Yaralının başından ayrılmayan ve oğlunu öpen kadını olay yerindeki polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi. Ambulansa alınan yaralı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadıKazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadıKazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadıKazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadı

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