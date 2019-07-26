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Kazada yaralandı, tedavi olmamak için direndi 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Abdussetdar Elsalih (50), yaralı olarak getirildiği hastanede tedavi olmak istemedi.

Kazada yaralandı, tedavi olmamak için direndi 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Abdussetdar Elsalih (50), yaralı olarak getirildiği hastanede tedavi olmak istemedi. Bacağı kırık olan Elsalih, güçlükle ikna edildi.
Alanyurt Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda seyir halinde olan Azad Avcı (20) yönetimindeki 16 PH 365 plakalı hafif ticari araç, kavşakta kırmızı ışıkta geçen Abdussetdar Elsalih'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Elsalih yaralandı. Yaralının yardımına koşan diğer sürücü, Elsalih'i aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye getirilen ve bir bacağının kırık olduğu belirlenen yaralı, tedaviyi kabul etmezken, görevliler güçlükle ikna etti. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Kazada yaralandı, tedavi olmamak için direndi Kazada yaralandı, tedavi olmamak için direndi

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