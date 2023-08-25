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  4. Kazadan hemen önce kolunu camdan dışarı sarkıtıyordu... Feci olay! Araçların arasında sıkışıp parçalandı

Kazadan hemen önce kolunu camdan dışarı sarkıtıyordu... Feci olay! Araçların arasında sıkışıp parçalandı

25.08.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza öncesi kolunu camdan dışarı sarkıtan yolcunun kolu araçlar arasında kalarak parçalandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, A.R.Ş. idaresindeki otomobil ile İ.O. idaresindeki TIR, Adıyaman - Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden A.R.Ş. ile otomobilde bulunan A.Ş. yaralandı.

KOLU İKİ ARACIN ARASINDA SIKIŞIP PARÇALANDI

Kaza sonrası olay yerine polis, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi kolunu camdan dışarıya çıkaran ve çarpışma esnasında kolu iki aracın arasında sıkışarak parçalanan A.Ş. ile sürücü A.R.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman

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