Kazadan hemen önce kolunu camdan dışarı sarkıtıyordu... Feci olay! Araçların arasında sıkışıp parçalandı

Edinilen bilgilere göre, A.R.Ş. idaresindeki otomobil ile İ.O. idaresindeki TIR, Adıyaman - Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden A.R.Ş. ile otomobilde bulunan A.Ş. yaralandı.

KOLU İKİ ARACIN ARASINDA SIKIŞIP PARÇALANDI

Kaza sonrası olay yerine polis, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi kolunu camdan dışarıya çıkaran ve çarpışma esnasında kolu iki aracın arasında sıkışarak parçalanan A.Ş. ile sürücü A.R.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



