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'Çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağım' tehdidi kanlı bitti

25.08.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed Musa (25), eski eniştesi Muhammed E.’yi (27) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kaçan Musa, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Musa emniyetteki ifadesinde, ablasını arayıp çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağını söyleyerek tehdit ettiği için eski eniştesini vurduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

'Çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağım' tehdidi kanlı bitti

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Suriye uyruklu olan Muhammed Musa ile eski eniştesi Muhammed E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Musa, tabancayla Muhammed E.’yi göğsünden vurdu. Muhammed E. markete sığınırken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammed E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Osmangazi ilçesine kaçtığını belirledi. Muhammed Musa, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Musa emniyetteki ifadesinde, eski eniştesinin ablasına barışma teklifinde bulunduğunu, olumsuz cevap alınca da tehdit ettiğini öne sürerek "Ablamın eski eşi, ablama çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Ben de görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada tabancayla ateş ettim" dediği belirtildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Musa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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