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Kazadan saniyeler önce...

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Avustralya'da bulunan Victoria eyaletinde bulunan otoyolda arabasıyla ilerleyen sürücü yaşadıklarıyla şoke oldu.

Önünde bulunan kamyonun altından uçarak gelen metal parçası arabasına böyle saplandı.

Kazadan saniyeler önce böyle görüntülendiler

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İşte dehşet anları...
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Ölümle hayat arasındaki ince çizgide kalmış çarpıcı fotoğraflar.
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Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik kazası Avustralya

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