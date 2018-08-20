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Kazak Halk Enstrümanları Orkestrası konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen konserde 14'ü entrümantal toplam 21 eser icra edildi

İSTANBUL (AA) - Kazak Halk Enstrümanları "Naryn" Orkestrası, yöresel kıyafetleriyle konser verdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, baş şef Yerjan Kiytarov ve şef Saya Zhumasheva yönetiminde 21 eser icra edildi.

"Könilaşar" parçasıyla başlayan konser, enstrümantal eserlerden "Şattık Dalası", "Şınırau Kus" ve "Körogli" ile sürdü.

Konserde, Kazakistan müzik kültürüne ait "Şalkıma", "Türkimen Sazı", "Seville Berberi", "Boz Aigır" ve "Mahambet" eserleri de icra edildi.

Solistler Aibar Ganiuly, Şaripa Jakenova, Janat Moldagalieva, Ainur Sakupova, Saripa Jamenova, Ardak Aygaliyeva ve Asem Kalekeşeva ise orkestra eşliğinde 7 farklı eseri seslendirdi.

Baş Şef Kiytarov'un hareketli temposuyla devam eden konserde çalınan 14 enstrümantal eser, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Kazakistan'a özel enstrümanların da bulunduğu orkestradaki müzisyenlerin, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkması dikkati çekti.

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