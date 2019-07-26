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Kazak iş insanı, 42 bin dolar dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanı A.A'.yı 42 bin dolar dolandırdığı iddia edilen H.K., polis tarafından yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanı A.A'.yı 42 bin dolar dolandırdığı iddia edilen H.K., polis tarafından yakalandı. H.K.'nin aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi. Antalya'da zeytinyağı ticareti yapan Kazak A.A., Konyaaltı ilçesinde yaşayan H.K. ile 1200 teneke zeytinyağı karşılığı 54 bin dolara anlaşıp, 42 bin dolarını peşin verdi. Bir süre sonra zeytinyağı tenekelerini ülkesine götürmeye hazırlanan A.A. ile bir kafede buluşan H.K., satıştan vazgeçtiğini belirterek, desteler halindeki parayı çanta içersinde geri verdi. H.K.'nin yanından ayrılmasının ardından çantayı açan Kazak iş insanı, üzerinde ve altında 100 dolar bulunan destelerin arasındakilerin kağıt olduğunu görünce polise başvurdu. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.K.'yi operasyonla gözaltına aldı. İfadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.K'nin aynı suçtan poliste kaydı bulunduğu belirlendi. H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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