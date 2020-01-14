Kazakistan, 2019'da transit yük taşımacılığından 1 milyar 184 milyon dolar kazandı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, geçen yıl transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin üzerinde (1 milyar 184 milyon dolar) kazanç elde etti.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin transit potansiyelinin her geçen yıl arttığı belirtilerek, "2019'da Kazakistan'dan geçen transit yük hacmi 19,4 milyon tonu buldu, transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin üzerinde kazanç elde etti." ifadesi kullanıldı.

Toplam transit yük hacminin 17,5 milyon tonunun demir yolu üzerinden geçekleştiği, yükün yüzde 75,6'sının Orta Asya ülkeleri, yüzde 13,8'sinin Çin, yüzde 7,1'inin Avrupa Birliği ve yüzde 2,8'inin Rusya'nın payına düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, demir yoluyla taşınan ürünlerin başında petrol, metal, kimya ve soda ürünleri, tahıl ve diğer ürünlerin geldiği ifade edildi.

Kara yoluyla taşınan transit yük hacminin 1,93 milyon tonu oluşturduğu kaydedilen açıklamada, otomobille Çin'den Avrupa Birliği, Orta Asya ülkeleri ve Rusya'ya çeşitli mekanizmalar, donatım, ekipmanlar, tekstil, gıda ve diğer ürünlerin taşındığı ifade edildi.

