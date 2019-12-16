Kazakistan bağımsızlığının 28. yılını kutluyor

Yapılan reformlar sayesinde ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), 28 yılda 16 kat artarak 180 milyar dolara ulaştı.

SSCB'nin uzun yıllardır nükleer deneme sahası olarak kullandığı Kazakistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk adım olarak Semey Nükleer Deneme Sahası'nı kapattı.

Kazakistan, 1991'den bu yana ekonomisine çektiği 330 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımla Orta Asya'nın en çok yatırım yapılan ülkesi oldu.

Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, 195 ülke arasında 25. sırada yer alan Kazakistan'da, bağımsızlık yıllarında yaşam maliyetinin altında geliri olan nüfus sayısı 15 kat azaldı, maaşlar 4 kat arttı.

Ülke nüfusu, son 28 yılda 2 milyon artarak 18 milyon 500 bine ulaştı, ortalama yaşam süresi 72,5 yıl oldu.

Kazakistan, 2030 yılında dünyanın en gelişmiş 30 ülkesinin arasına girmeyi hedefliyor.

-Barışçıl girişimleri

Bağımsızlık yıllarında barışçıl girişimlerde bulunan Kazakistan, ilk kez Birleşmiş Milletlerin (BM) barış ve güvenliği koruma misyonuna katılmak üzere Lübnan'a barış gücü askeri gönderdi.

Kazakistan, 2017-2018 için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçildikten sonra, uluslararası gündemdeki anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesine ilişkin öneriler sundu.

İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapan Kazakistan, Suriye konulu Garantörler Toplantısı için bir müzakere platformu sağlamaya devam ediyor.