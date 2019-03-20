Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik mesajları

TAŞKENT/ASTANA (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, telefon görüşmesinde cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından dolayı Tokayev'i tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Görüşmede taraflar, iki kardeş ülke ve halkları arasındaki çok eskiye dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin giderek geliştiğine işaret ederek, stratejik ortaklık ilişkilerinin yeni düzeye ulaştığına, çok yönlü yapıcı iş birliğinin giderek genişlediğine dikkati çekti.

Taraflar, iki ülke arasında elde edilen mutabakatların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı, bölgesel ve küresel politikanın güncel konularında fikir alış verişinde bulundu.

İki lider, dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkelerin halklarının refahının artırılması, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını bundan sonra da sürdüreceklerini teyit etti.