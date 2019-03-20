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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:01 | Son Güncelleme

Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları, telefon görüşmesinde, görevine başlamasından dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Tokayev'e kutlama mesajı gönderdi

TAŞKENT/ASTANA (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, telefon görüşmesinde cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından dolayı Tokayev'i tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Görüşmede taraflar, iki kardeş ülke ve halkları arasındaki çok eskiye dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin giderek geliştiğine işaret ederek, stratejik ortaklık ilişkilerinin yeni düzeye ulaştığına, çok yönlü yapıcı iş birliğinin giderek genişlediğine dikkati çekti.

Taraflar, iki ülke arasında elde edilen mutabakatların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı, bölgesel ve küresel politikanın güncel konularında fikir alış verişinde bulundu.

İki lider, dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkelerin halklarının refahının artırılması, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını bundan sonra da sürdüreceklerini teyit etti.

Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından dolayı Tokayev'i kutladığı ve görevinde başarılar dilediği ifade edildi.

Açıklamada, Tokayev'in, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünün değişmeyeceğinin altı çizildi.

Görüşmede eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesindeki özel rolüne işaret edildiği belirtilen açıklamada, tarafların birbirlerini Nevruz Bayramı dolayısıyla da tebrik ettiği vurgulandı.

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin de Tokayev'e tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Putin mesajında Tokayev'i tebrik ederek, onun iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ittifakın güçlenmesine büyük katkı sağlayan tecrübeli bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Putin, ortak çabalarla Rusya ile Kazakistan arasında çeşitli alanlardaki yapıcı iş birliğinin daha da gelişmesini sağlayacaklarına yönelik inancının tam olduğunu ifade etti.

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