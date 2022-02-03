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  4. Kazakistan’da bir kişi loto kulübünü ateşe verdi, o anları sosyal medyadan böyle paylaştı

Kazakistan’da bir kişi loto kulübünü ateşe verdi, o anları sosyal medyadan böyle paylaştı

03.02.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’ın Mangistau bölgesinde kumar oynanan bir loto kulübüne yönelik akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi, kumarın bir hastalık olduğunu belirterek kulübü ateşe verdi. Söz konusu kişinin kulübü ateşe verdiği anları sosyal medya hesabından da paylaştığı öğrenildi.

Kazakistan’ın batısındaki Mangistau bölgesindeki Beyneu ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi, loto kulübünü ateşe verdi. Loto kulübünü ateşe veren şahıs, kulüpteki oyunların insanları özellikle de gençleri cezbettiğini ve kumarın bir hastalık olduğunu ifade etti. Görevlilerden binayı terk etmelerini isteyen şahıs, kimseye zarar vermek istemediğini belirterek, kulübü ateşe verdi.

"SUÇUNU İTİRAF ETTİ"

Mangistau Polis Departmanı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sularında loto kulübünde yangın ihbarı geldiği belirtilerek, “Olay yerine giden polis ekibi bir adamı gözaltına aldı. 36 yaşındaki adam suçunu itiraf etti” denildi.

Ekran Alıntısı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gözaltına alınan şahsın kulübü ateşe verdiği anları kayıt altına alarak, sosyal medyada paylaştığı ifade edildi. Şahıs, hakkında ceza kanunun “kasıtlı imha veya başkasının mülküne zarar verme” maddesi gereğince soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (İHA)

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