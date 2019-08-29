Kazakistan, dünyada nükleer karşıtı girişimlerde etkinliğini koruyor

Nükleer silahsızlanmanın aktif taraflarından Kazakistan, söz konusu antlaşmanın tüm taraflarca uygulanması gerektiğini her platformda savunuyor.

Daha sonra BM'nin 1993'te Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı onaylaması da Kazakistan'ın nükleer silahtan arındırılmış dünya tesisine dayalı dış politikasının uygulanmasında önemli bir aşama olarak kayda geçti.

Böylece Nazarbayev, 29 Ağustos 1991'de Semipalatinsk nükleer deneme sahasını kapatarak ülkesinin "kendi iradesiyle nükleer silahtan vazgeçen ilk devlet" olarak tarihe geçmesini sağladı.

Sovyetler döneminde topraklarında yapılan nükleer denemelerin etkilerini bugüne kadar gidermeye çalışan Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev, Sovyetler'in dağılmasıyla nükleer karşıtı dış politikayı benimsedi.

- Kazakistan'dan BM'ye öneri

Sovyetler Birliği, Semipalatinsk nükleer deneme sahasında yüzlerce nükleer deneme yaptı. Bu denemelerde 300 bin metrekare alan radyasyonun etkisi altında kaldı ve bir milyon 500 bin kişi zarar gördü.

Kazakistan, 29 Ağustos 1991'de nükleer deneme sahası Semipalatinsk'i kapatarak, bu tarihin "Nükleer Denemelere karşı Uluslararası Gün" ilan edilmesi için BM'ye öneride bulundu.

BM de 2 Aralık 2009'da Kazakistan'ın önerisi üzerine 29 Ağustos'u "Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün" olarak ilan etti.

BM üyesi devletlerce desteklenen inisiyatif, Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı.

Her yıl, "Nükleer Denemelere karşı Uluslararası Günü"nde düzenlenen konferans, seminer ve sergi gibi etkinliklerde nükleer denemelerin getirdiği sonuçlar anlatılıyor.

- Kazakistan'ın nükleer silahsızlanmadaki çabaları

Kazakistan'ın, nükleer silahsızlanma alanındaki bir başka inisiyatifi, 2015'te BM tarafından kabul edilen "Nükleer Silahtan Arındırılmış Bir Dünya Tesisi Deklarasyonu" oldu.