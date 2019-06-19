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"Kazakistan: İç ve Dış Politika" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:01 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: - "AB, ABD, Orta Asya ülkeleri ve komşularımız ile iş birliği sürdürülecek. Kazakistan kritik bir kavşaktır. Kuruluş sürecini tamamlamış ve yeni bir çağa adım atmıştır"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yeni dönemde Kazakistan'ın hem iç hem de dış politikada başarılarını sürdüreceğini belirterek, "AB, ABD, Orta Asya ülkeleri ve komşularımız ile iş birliği sürdürülecek." dedi.

Büyükelçi Saparbekuly, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün daveti üzerine üniversitede "Seçimlerden sonra Kazakistan: İç ve Dış Politika" başlıklı seminer verdi.

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevini bırakmasını değerlendiren Saparbekuly, "Nazarbayev) Ömrünün geri kalanını genç nesilleri Kazakistan'ın geleceği için hazırlamaya adadı." dedi.

Saparbekuly, iş adamları veya siyasetçilerin Kazakistan'daki yeni döneme ilişkin endişeleri dile getirdiğini hatırlatarak, "Kazakistan basit bir ülke değil. Ülkede çok yönlü yaklaşıma ve ekonomik zenginliğe sahip taraflar var. Kimi gruplar, Avrasya entegrasyonunu, kimileri batıyı, kimileri de aşırı ulusalcı yaklaşımı savunuyor. Nazarbayev'den sonra yeni dönem tabii ki zor." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın geçiş dönemine girdiğine ilişkin iddiaların çokça dillendirildiğini kaydeden Saparbekuly, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yüzde 70 oyla seçildiğini, iki ay süren geçiş döneminin başarılı ile sona erdiğini ve bir başka geçiş döneminin yaşanmayacağını dile getirdiğini söyledi.

Saparbekuly, Tokayev'in yeni dönemde en büyük önceliklerinden birinin Kazakistan'ın siyasi sistemini dönüştürmek olacağını kaydederek, ülkenin ekonomik kalkınma, sosyal refah, yolsuzlukla mücadele ve yeni neslin ülkenin liderliğine taşınması olarak sıraladı.

Ülkenin çok taraflı dış politikasının yeni dönemde sürdürüleceğini belirten Saparbekuly, Tokayev'in Çin, Singapur ve Cenevre'deki diplomat geçmişinin ülke geleceğine yansıyacağını vurguladı.

Saparbekuly, "AB, ABD, Orta Asya ülkeleri ve komşularımız ile iş birliği sürdürülecek. Kazakistan kritik bir kavşaktır. Kuruluş sürecini tamamlamış ve yeni bir çağa adım atmıştır. Bu yeni dönem, bir önceki dönemde gerçekleştirilen başarıların üzerine inşa edilmeye devam edecek. Kazakistan'ın hem iç hem de dış politikada başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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