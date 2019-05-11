Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

"Büyük Bozkır Kartalları" (Ulı Dala kırandarı) toplumsal derneğinden cumhurbaşkanlığına 64 yaşındaki Tugel Sadibek aday gösterildi. Sadibek, basın ofisi başkanı, haber ajansı genel müdürü ve Kazakistan Senatosunda bölüm başkanı görevlerinde bulundu.

Uzun yıllar Kazakistan’ın uluslararası temsilciliklerinde görev yapan, cumhurbaşkanı olmadan önce Senato Başkanlığını üstlenen Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in güvendiği siyasetçilerden olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışacak 7 aday MSK'ya kaydını yaptırdı.

Cumhurbaşkanı adayının doğuştan Kazakistan vatandaşı olması, son 15 yılını ülkede yaşaması, üniversite mezunu olması, 40 yaşından küçük olmaması, kamu sektöründe en az 5 yıllık tecrübe sahibi olması ve Kazakça bilmesi şart.

Anayasa gereği cumhurbaşkanlığına toplumsal dernekler ve siyasi partiler aday gösterebilecek.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) yayımladığı seçim takvimine göre, bugün yerel saatle 18.00'da başlayan seçim kampanyası 8 Haziran saat gece 24.00'a kadar sürecek.

Kazakistan Sendikalar Derneği adına seçimlerde 60 yaşındaki Amangeldi Taspihov yarışacak. Kazakistan Politeknik Üniversitesi mezunu Taspihov, çeşitli firmalarda idari görevlerde bulundu, 1998-2002 yıllarında Senato milletvekili, 2004-2007 dönemlerinde de Meclis milletvekili olarak çalıştı.

Seçimlerde Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol"u (Jol) 61 yaşındaki Daniya Yespayeva temsil edecek. Kazakistan Meclisi mevcut milletvekili olan Yespayeva ülke tarihinde cumhurbaşkanlığına ilk kadın aday olmasıyla dikkati çekiyor.

Makine mühendisi 55 yaşındaki Toleutay Rahimbekov, Halk Demokratik Vatansever Partisi "Auıl" (Köy) adına aday olurken, Komünistler Halk partisini 58 yaşındaki Meclis milletvekili Jambıl Ahmetbek temsil ediyor. Ahmetbek, 2011 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Millet Kaderi" (Ulıt Tagdırı) ulusal vatanseverlik hareketi adına 55 yaşındaki gazeteci Amirjan Kosanov yarışacak.

MSK'nin açıklamasına göre, 9 Haziran'da 07.00-20.00 saatleri arasında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11 milyon 814 bin seçmen 14 eyalet ve 3 büyükşehirde kurulacak 10 binden fazla sandıkta oy kullanacak.

Seçimlerin uluslararası örgütlerden gözlemcilerin yanı sıra 28 ülkeden 100'ün üzerinde gazeteci tarafından izlenmesi bekleniyor.

Ülkeyi 28 yıl yöneten Nazarbayev, 19 Mart'ta görevinden istifa etmiş, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkisini Senato Başkanı Tokayev'e devretmişti. Parlamento'da yemin ederek, geçici cumhurbaşkanı olan Tokayev, cumhurbaşkanlığı için erken seçimlerin 9 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.

