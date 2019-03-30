NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da uluslararası "Dünya saati" etkinliği çerçevesinde Bayterek Kulesi, Nur Alem Pavilyonu ve diğer ana mekanların ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği çerçevesinde Bayterek Kulesi, EXPO 2017 fuar alanındaki Nur Alem Pavilyonu, Hazreti Sultan Camisi, Barış ve Uyum Sarayı ile diğer ana binaların ışıkları bir saatlik süreyle söndürüldü.

Etkinlik çerçevesinde alışveriş merkezlerinde topluma, elektriği bir saatliğine kapatma çağrısı yapan etkinlikler düzenlendi.

Kazakistan Çevre Örgütleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aygul Solovyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde Dünya saati etkinliğini onuncu kez düzenlediklerini belirterek, "Amacımız, iklim değişikliğine toplumun dikkatini çekmek. Bir saatliğine ışıkları kapatarak, küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Kazakistan'da iklim değişikliğine karşı kapsamlı önlemlerin alındığını ifade eden Solovyeva, çevrenin iyileştirilmesini öngören yasaların kabul edildiğini, Uluslararası Yeşil Teknolojiler Merkezi'nin hizmete sunulduğunu söyledi.