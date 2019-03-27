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Kazakistan'da geçen yıl 3,1 milyar dolarlık yabancı yatırım projesi uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 07:37 | Son Güncelleme

Kazakistan'da geçen yıl 3,1 milyar dolarlık yabancı yatırım projesi uygulandı

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan’da geçen yıl 3,1 milyar dolar değerinde yabancı sermayenin katılımıyla 27 yatırım projesi uygulandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Kazakh Invest’in destekleri ve 3,1 milyar dolarlık yabancı sermaye ile 27 yatırım projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Şu an Kazakh Invest’in izleme sisteminde 26 ülkeden yatırımcıların katılımıyla 157 projenin bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu projelerin toplam miktarının 40 milyar dolar civarında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl da 27 projenin uygulanması ve 100 civarında yeni yatırımcının ülkeye çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bağımsızlığını kazandığı 1991'den bugüne değin 300 milyar dolar civarında doğrudan yabancı yatırım çeken Kazakistan, yabancı yatırım konusunda Orta Asya bölgesinde lider konumda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakh İnvest yabancı sermaye yatırım projeleri

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