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Kazakistan’da kanser teşhisi konuldu, Türkiye’de sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kazakistan’da kanser teşhisi konulan kadın Türkiye’de sağlığına kavuştu.

Kazakistan’da kanser teşhisi konuldu, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Kazakistan’da kanser teşhisi konulan kadın Türkiye’de sağlığına kavuştu. Pankreas ve çevresindeki kanserli kitleleri ameliyatla temizlenen kadın öğrencileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
Kazakistan Almatı Üniversitesinde öğretim görevlisi olan 61 yaşındaki Raya Zhumagazina, iki ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde, pankreas ve dalağında kitleler tespit edilen kadın ameliyata alındı ancak tümörlerin bulunduğu yerin riski nedeniyle cerrahi müdahale tamamlanamadı. Türkiye’ye gelen ve Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan tarafından yapılan ameliyat ile vücudundaki kanserli kitleler temizlenen Zhumagazina, Kazakistan’daki öğrencilerine ve mesleğine yeniden kavuştu.

"İlk operasyon altın vuruştur"
Pankreas cerrahisinde ilk operasyonun “altın vuruş” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alihan Gürkan, “Hastamız bize başvurduğunda yaklaşık bir ay önce konulan pankreas kanseri tanısı nedeniyle ameliyat edilmişti. Bize verilen bilgi ve notlarda, hastalığın ilerlemiş evrede olduğu ve ameliyatın gerçekleştiği hastanenin şartları da göz önüne alındığında bu tümörün çıkarılamadığı anlaşıldı. Hastanemizde konseyimizce, bu operasyonun yapılabileceğine karar verdik. Operasyon yaklaşık 5 saat kadar sürdü. O bölgedeki tümörlü hücreler, çevre organlarla birlikte alındı. Mide, dalak ve etraftaki lenf dokuları temizlendi. Bu tür vakalar; mutlaka kanser ile ilgilenen, alt yapı açısından eksiği olmayan, pankreas konusunda özelleşmiş ekiplerin bulunduğu merkezlerde ameliyat edilmelidir. Bu sayede hastaların şansı çok artar” dedi.

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