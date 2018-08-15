Kazakistan'da Müslümanlar Kabe'ye uğurlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 145 kişilik bir grup dualarla Kabe'ye uğurlandı.
Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Kazakistan Müslümanları Din İdaresi Başkanı Başmüftü Serikbay Oraz’ın yanı sıra imamlar ve davetliler katıldı.
Başmüftü Oraz, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra din özgürlüğünün geldiğini, babalardan kalan inanç ve değerlerin canlandığını belirterek, "1993 yılında ülkemizden 150 kişi hacca gitmişken, sayı her geçen yıl artarak bu yıl 3 bin kişiye çıktı. Bu artış halkımızın birlik, barış ve uyumu sayesinde gerçekleşiyor." dedi.
Kazakistan Müftülüğünce Mekke ve Medine şehirlerinde oluşturulan yardım noktalarında 22 doktorun gece gündüz Kazakistan vatandaşlarına ilk yardım hizmeti vermeye hazır olduğunu kaydeden Oraz, hac için dua etti.
68 yaşındaki Astana sakini Roza Bayjanova, 3 yıldır hayal ettiği Hacca gitmek için yola çıkacağını ifade ederek, "Hacca gitmeyi hayal etmeyen Müslüman yoktur. İslamın 5 farzından birini yerine getirmeye gidiyorum. Allah haccı tüm Müslümanlara nasip etsin." dedi.
Kazakistan'a bu yıl 3 bin kişilik hac kotası verilmişti.
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