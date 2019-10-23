HABER

Kazakistan'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Fuara, Türkiye, Kazakistan, Rusya, Çin, Hollanda ve diğer ülkelerden 300'den fazla firma katılıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 24 ülkeden 300'den fazla firmanın katıldığı Tarım ve Hayvancılık Fuarı "KazAgro ve KazFarm 2019" kapılarını açtı.

Körme Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılış törenine Kazakistan'da faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kırmızı bandın kesilmesinin ardından ziyaretçiler fuar alanını gezdi.

Fuara Kazakistan, Türkiye, Avusturya, Belarus, İngiltere, Macaristan, Almanya, Danimarka, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Çin, Hollanda, Rusya, Slovakya, Finlandiya, Ukrayna, İsviçre ve Estonya'nın aralarında bulunduğu 24 ülkeden 300'den fazla firma katılıyor.

Fuarda, tarım ve hayvancılıkta kullanılan teknikler, makineler, tohum çeşitleri, kimyasal ve diğer ürünler sergileniyor.

Fuarın katılımcılarından Doğal Kimya Maddeler ve Zirai İlaçlar Şirketi Dış Ticaret Müdürü Mehmet Yula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Kırgızistan'da açtıkları ofis vasıtasıyla Orta Asya ülkelerine kimyasal bitki koruma ürünleri sattıklarını belirtti.

Avrupa, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerden aldıkları yeni teknik bilgileri Türk girişimcileriyle geliştirip, daha uygun fiyat ve bilgiyle Orta Asya'ya iletmeye çalıştıklarını dile getiren Yula, "Bu konuda da Türkiye çok iyi bir köprü. Tarım konusunda bilgilerimizi kardeşlerimizle paylamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yula, Kazakistan'ın toprak alanının büyük olduğunu, ancak ürün çeşitliliği ve verimliliğinin zayıf olduğunu belirterek, Kazakistan'da ürün çeşitliliği ve verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'a satış yapmak için ülkede partner aradıklarını dile getiren Yula, bulacakları Kazak ortakların Türk ürünleri için satış ruhsatları alması gerektiğini söyledi.

Yula, "Fuar çerçevesinde Kazak firmalarla görüşmeler yapacağız. Ruhsatları sağlarız ve bu ülkeye de hizmet ederiz." dedi.

Türk tarım ilaçlarının hem uygun fiyatlı hem de yüksek kaliteli olduğunu ifade eden Yula, "Kırgızistan'da faaliyetlerimiz gelişiyor. Bizi Kırgız piyasasında çok beğendiler. İlaçlarımız satılıyor. Müşterilerimiz çok memnun. İlaç satmanın yanı sıra ilaçları hangi şartlarda kullanma gibi teknik desteği de veriyoruz. Çünkü iyi verim alınması için ilaç doğru kullanılmalı." şeklinde konuştu.

Fuar, Cuma günü sona erecek.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Çelik işçisinin 'Çocukla çocuk ol' projesiÇelik işçisinin 'Çocukla çocuk ol' projesi
Doç Dr. Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varDoç Dr. Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarım ve hayvancılık fuarı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.