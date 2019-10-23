Kazakistan'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Fuarın katılımcılarından Doğal Kimya Maddeler ve Zirai İlaçlar Şirketi Dış Ticaret Müdürü Mehmet Yula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Kırgızistan'da açtıkları ofis vasıtasıyla Orta Asya ülkelerine kimyasal bitki koruma ürünleri sattıklarını belirtti.

Fuarda, tarım ve hayvancılıkta kullanılan teknikler, makineler, tohum çeşitleri, kimyasal ve diğer ürünler sergileniyor.

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 24 ülkeden 300'den fazla firmanın katıldığı Tarım ve Hayvancılık Fuarı "KazAgro ve KazFarm 2019" kapılarını açtı.

Avrupa, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerden aldıkları yeni teknik bilgileri Türk girişimcileriyle geliştirip, daha uygun fiyat ve bilgiyle Orta Asya'ya iletmeye çalıştıklarını dile getiren Yula, "Bu konuda da Türkiye çok iyi bir köprü. Tarım konusunda bilgilerimizi kardeşlerimizle paylamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yula, Kazakistan'ın toprak alanının büyük olduğunu, ancak ürün çeşitliliği ve verimliliğinin zayıf olduğunu belirterek, Kazakistan'da ürün çeşitliliği ve verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'a satış yapmak için ülkede partner aradıklarını dile getiren Yula, bulacakları Kazak ortakların Türk ürünleri için satış ruhsatları alması gerektiğini söyledi.

Yula, "Fuar çerçevesinde Kazak firmalarla görüşmeler yapacağız. Ruhsatları sağlarız ve bu ülkeye de hizmet ederiz." dedi.

Türk tarım ilaçlarının hem uygun fiyatlı hem de yüksek kaliteli olduğunu ifade eden Yula, "Kırgızistan'da faaliyetlerimiz gelişiyor. Bizi Kırgız piyasasında çok beğendiler. İlaçlarımız satılıyor. Müşterilerimiz çok memnun. İlaç satmanın yanı sıra ilaçları hangi şartlarda kullanma gibi teknik desteği de veriyoruz. Çünkü iyi verim alınması için ilaç doğru kullanılmalı." şeklinde konuştu.

Fuar, Cuma günü sona erecek.

