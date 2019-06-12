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Kazakistan’da Tokayev yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, başkent Nur-Sultan’da düzenlenen resmi törenle yemin etti.Kazakistan’da Merkezi Seçim Komisyonu, 9 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’ın desteklediği Kasım Cömert Tokayev’in kazandığını açıklamıştı.

Kazakistan’da Tokayev yemin etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, başkent Nur-Sultan’da düzenlenen resmi törenle yemin etti.
Kazakistan’da Merkezi Seçim Komisyonu, 9 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’ın desteklediği Kasım Cömert Tokayev’in kazandığını açıklamıştı. Tokayev’in seçimi kazandığının resmi olarak açıklanmasının ardından bugün Tokayev için başkent Nur-Sultan’da resmi tören düzenlendi.
Kazakistan bayrağını öpen Tokayev, “Kazakistan halkına sadık bir şekilde hizmet etmeye yemin ederim. Kazakistan Cumhuriyeti anayasasını ve yasalarını sıkı bir şekilde uyguladım, vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına aldım ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından bana verilen yüksek görevleri bilinçli bir şekilde yerine getirdim” diyerek yemin etti.
Milli Marşın çalındığı törende Tokayev onuruna 21 topçu ateşi yapıldı ve Kazakistan bayrağı göndere çekildi.
Tören kapsamında Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Berik İmashev, Tokayev’e Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sertifikasını sundu. Resmi, törenin ardından ilk konuşmasını yapan Tokayev, tüm Kazakistanlılara güvenleri için teşekkür etti ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in modern Kazak devletinin kurucusu olduğunu söyleyerek, “Amacım toplumun birliğini sağlamak ve her vatandaşın haklarını korumak. Ben her zaman ve her yerde Kazakistan’ın ulusal çıkarlarını savunacağım” dedi.
Cumhurbaşkanı, uygulamaya derhal başlanması gereken on önemli alanı belirledi. Bunlar arasında gelirlerin artırılması ve nüfusun refahı, yolsuzluğa, adli ve yasal reformlara, adil sosyal politikaya etkili bir şekilde müdahale edilmesi, konut sorunlarının çözülmesi, bölgelerin geliştirilmesi, dengeli ve çok vektörlü bir dış politika ile gençlerin desteklenmesi sayılabilir.
Açılış törenine Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekilleri, hükümet üyeleri, Anayasa Mahkemesi hakimleri, Anayasa Konseyi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İdare ve Başbakanlık Başkanları, merkezi hükümet organları başkanları, Merkez Seçim Komisyonu üyeleri, Başbakanlık üyeleri katıldı.
Kazakistan halkının meclisleri, dini mezhepler temsilcileri, bölgelerin başkanları, Kazakistan’da akredite olmuş diplomatik birliklerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya, iş çevreleri, bilim, kültür ve sanat, gençlik örgütlerinin liderlerinin önemli isimlerinden temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 500 kişi katıldı.

Kazakistan’da Tokayev yemin etti

Kazakistan’da Tokayev yemin etti

Kazakistan’da Tokayev yemin etti

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