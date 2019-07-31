HABER

Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'dan 198 kişilik ilk hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 198 kişilik hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı belirtilerek, bu yıl belirlenen kotaya göre 3 bin 200 Kazakistan vatandaşının kutsal toprakları ziyaret edebileceği ifade edildi.

Açıklamada, hac kafilelerinin taşınmasının Kazak ile Suudi Arabistan havayolları şirketlerince gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Kazakistanlı Müslümanların kutsal topraklara ziyaretlerinin 30 Temmuz-23 Ağustos'ta yapılacağı belirtilen açıklamada, Cidde ve Medine şehirlerinde Kazak hac kafilelerine kesintisiz sağlık hizmeti verecek yerlerin oluşturulduğu aktarıldı.

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1. Genel Kurulu gerçekleştirildiTürk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi
Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptıEyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hac kazakistan Mekke

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

Son dakika Erzurum'da deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzurum'da deprem!

Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.