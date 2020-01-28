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Kazakistan'dan salgından etkilenen Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e nota

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kazakistan'dan salgından etkilenen Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e nota

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) tespit edildiği Vuhan kentindeki vatandaşlarının tahliye edilmesine izin verilmesine ilişkin Çin'e nota gönderdi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurışev ile Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Başbakanlıkta yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nurışev, Vuhan'dan Kazak vatandaşlarının tahliye edilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kazakistan tarafı, (Çin'e) resmi nota gönderdi." dedi.

Vize verilmesi sürecinde Çin vatandaşlarının sağlık durumlarına yönelik belgeyle ilgili taleplerin sıkılaştırıldığını vurgulayan Nurışev, havalimanlarında elektronik vize verilmesi sürecinin durdurulduğunu kaydetti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğer Çin hükümeti Kazak vatandaşların tahliye edilmesine izin verirse, biz özel bir uçak gönderip, vatandaşlarımızı oradan çıkaracağız." dedi.

- Çin'den gelen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov da 6 Ocak'tan itibaren Çin'den Kazakistan'a 25 bin 858 yolcunun geldiğini, bunun içinde hem Kazak hem de Çin vatandaşları olduğunu bildirdi.

Yolcuların sağlık gözetimi altına alındığına dikkati çeken Birtanov, "Gelen yolcuların 23'ünün ateşi vardı. Bunun içinden 4 kişi akut solunum enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı çünkü virüs enfeksiyonu arasında net bir ayrım yok." ifadelerini kullandı.

Birtanov, hastaneye kaldırılan kişilerde gerekli tüm kan testlerinin yapıldığını ve ilgili tedavinin başlatıldığını vurguladı.

- Çinli transit yolcular için uygulanan 72 saatlik vizesiz giriş süreci durdurulmuştu

Dışişleri Bakanlığı, Vuhan'da 98 Kazak öğrencinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazakistan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınır geçiş noktalarında kontrolü güçlendirmiş, Çin'den gelen yolcuları tıbbi gözetime tabi tutma kararı almıştı.

Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesindeki Kazakistan kısmının faaliyetini durduran ülke, Çinli transit yolcular için uygulanan 72 saatlik vizesiz giriş sürecini durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kazakistan koronavirüs Nota

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