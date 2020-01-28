Kazakistan'dan salgından etkilenen Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e nota

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) tespit edildiği Vuhan kentindeki vatandaşlarının tahliye edilmesine izin verilmesine ilişkin Çin'e nota gönderdi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurışev ile Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Başbakanlıkta yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nurışev, Vuhan'dan Kazak vatandaşlarının tahliye edilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kazakistan tarafı, (Çin'e) resmi nota gönderdi." dedi.

Vize verilmesi sürecinde Çin vatandaşlarının sağlık durumlarına yönelik belgeyle ilgili taleplerin sıkılaştırıldığını vurgulayan Nurışev, havalimanlarında elektronik vize verilmesi sürecinin durdurulduğunu kaydetti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğer Çin hükümeti Kazak vatandaşların tahliye edilmesine izin verirse, biz özel bir uçak gönderip, vatandaşlarımızı oradan çıkaracağız." dedi.

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Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov da 6 Ocak'tan itibaren Çin'den Kazakistan'a 25 bin 858 yolcunun geldiğini, bunun içinde hem Kazak hem de Çin vatandaşları olduğunu bildirdi.