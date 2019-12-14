HABER

Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü Eskişehir'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:56 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: - "Kazakistan'ın milli ekonomisi 200 milyar dolar civarında olup, 95 milyar dolarlık milli rezervimiz var. Hedeflerimiz, ülkemizin dünyanın ilk 30 ülkesi arasında yer bulmasını sağlamak"

ESKİŞEHİR (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan'ın milli ekonomisi 200 milyar dolar civarında olup, 95 milyar dolarlık milli rezervimiz var. Hedeflerimiz, ülkemizin dünyanın ilk 30 ülkesi arasında yer bulmasını sağlamak." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü" etkinliğine katılan Büyükelçi Saparbekuly, Eskişehir'de eğitim gören Kazakistanlı öğrencilere kent halkının yanı sıra yöneticilerin kendi çocukları gibi çok iyi baktığını belirterek, gelecekte bu öğrencilerin Kazak ve Türk kardeşliğinin gönül coğrafyasının halk büyükelçileri olacağını söyledi.

Saparbekuly, Kazakistan'ın bağımsızlığını kolay kazanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kazakistan günümüzde BM'nin endeksinde yüksek insani gelişim kategorisindeki ülkelerin yanında yani Batılı ülkelerle aynı gruptayız. Bu eğitim, bilim, sağlık diğer konulardaki bir sıralama. Kazakistan, kişi başına milli gelirde satın alma paritesinde Sovyetler coğrafyasındaki en yüksek zengin ülkelerden birisidir. Kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolara ulaştı. Kazakistan'ın milli ekonomisi 200 milyar dolar civarında olup, 95 milyar dolarlık milli rezervimiz var. Hedeflerimiz, ülkemizin dünyanın ilk 30 ülkesi arasında yer bulmasını sağlamak."

Etkinliğe, AÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladıGaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı
Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulunduÇöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kazakistan

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

Bugün İstanbul... Uzun kuyruklar oluştu

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Son dakika! İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.