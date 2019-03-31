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"Kazanan Kırşehir oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu: - "Kazanan Kırşehir oldu. Kazanan sizler oldunuz. Millet İttifakı'ndaki CHP ve İYİ Parti'ye teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerden bize oy geldi. Hiç kimseyi kırmadık, hiç kimseyi incitmedik"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kesin olmayan resmi sonuçlara göre Kırşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı ve CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kimsenin seçimi kaybetmediğini, kent halkının kazandığını bildirdi.

Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, medeni cesaretlerinden dolayı belediye başkanlığına aday olan rakiplerini kutladı.

Seçim sürecinde kimseyi incitmemeye gayret ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Aslında kimse kaybetmedi. Medeni cesaretlerinden dolayı aday olan diğer arkadaşları kutluyorum. Kazanan Kırşehir oldu. Kazanan sizler oldunuz. Millet İttifakı'ndaki CHP ve İYİ Parti'ye teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerden bize oy geldi. Hiç kimseyi kırmadık, hiç kimseyi incitmedik. Buraya gelirken birinizi incittiysek, hepinizden özür dilerim." dedi.

Kalplere girmeyi hedeflediklerini belirten Ekicioğlu, "Kalplere girdiyseniz, kalplere dokunduysanız, seçimi de kaybetseniz aslında kazanan sizsiniz. Biz kardeşliği ve insanlığı savunuyoruz. Seçim sürecinde kimseyi kırmadan yolumuza devam ettik, bu süreci kazasız, belasız tamamladık. Her şey Kırşehir için." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen de konuşmalarında, kendilerine destek veren seçmene teşekkür etti.

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açıklama CHP Kırşehir Belediye Başkanı Adayı Selahattin Ekicioğlu

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